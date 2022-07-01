Тбилиси, 2 июля, 2022, 00:02 — ИА Регнум. Инспекторы тбилисской городской службы Национального агентства продовольствия осуществили проверку ряда торговых объектов по продаже мяса и мясопродуктов, сообщает 1 июля Первый канал грузинского телевидения.

Мясо

Всего было проверено девять предприятий. На трёх из них инспекторами из-за критических нарушения санитарно-гигиенических норм, правил маркировки и условий хранения был остановлен производственный процесс. На предпринимателей были наложены штрафы на общую сумму в 7 000 лари ($ 2 400). Инспекторами было обнаружен и опечатано 600 кг мяса, опасного для употребление в пищу.