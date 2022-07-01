Санкт-Петербург, 1 июля, 2022, 19:52 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге 1 июля отмечен новый суточный температурный рекорд, сообщил главный синоптик муниципального Гидрометцентра Александр Колесов.

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По данным Гидрометцентра, температура воздуха днем 1 июля поднялась до отметки +31,9 градуса по шкале Цельсия. Предыдущий рекорд +30,9 градуса по шкале Цельсия был зафиксирован в 2011 году.

Ранее в Петербурге и Ленинградской области был объявлен «желтый» уровень погодной опасности.

По мнению синоптиков, Ленинградскую область ожидает дальнейшее повышение температуры воздуха.