София, 1 июля, 2022, 19:50 — ИА Регнум. Президент Болгарии Румен Радев официально вручил представителю болгарской коалиционной партии «Продолжаем перемены» Асену Василеву мандат на формирование нового правительства страны. Об этом 1 июля сообщает БНР.

(сс) Radi Sadek Правительство Болгарии

Согласно официальной информации, в течение ближайших семи дней Василев должен представить списки потенциальных кандидатов в члены Совета министров страны, а также разработать программу так называемого кризисного правительства Болгарии. Другой информации нет.

Напомним, Василев, ранее занимавший пост министра финансов Болгарии, является ближайшим соратником экс-премьера страны Кирила Петкова. 28 июня депутаты Народного собрания (парламента) Болгарии в экстренном порядке объявили кабинету Петкова вотум недоверия, обвинив его в доведении страны до экономического кризиса.