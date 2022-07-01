Екатеринбург, 1 июля, 2022, 19:49 — ИА Регнум. В Свердловской области прекращено опубликование ежедневной статистики по COVID-19. Об этом говорится в официальном телеграм-канале областного оперштаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Как пишет Накануне. Ru, поводом стали стабильно низкие показатели заболеваемости. Также была учтена и отмена на федеральном уровне всех коронавирусных ограничений.

В связи с этим «ежедневное информирование жителей области о динамике заболеваемости прекращается». Впрочем. актуальные данные будут размещаться на портале стопкоронавирус. рф.