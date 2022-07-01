Москва, 1 июля 2022, 19:45 — REGNUM Неполитической назвал остановку «Северного потока» заместитель российского министра иностранных дел Александр Грушко, выступая 1 июля на международном клубе «Валдай».
Он добавил, что «Северный поток» не может работать в конечном итоге из-за западных санкций. И это европейцам, для которых газопровод критически важен, следовало бы учесть («пять раз подумать»), вводя антироссийские санкции.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на десять дней в июле будут временно остановлены обе нитки «Северного потока», поскольку требуется провести профилактику.
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Насчёт турбин, о которых говорил Грушко, стоит отметить, что они подлежат периодическому ремонту на заводе-изготовителе, откуда они теперь не могут вернуться из-за западных санкций.
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