Москва, 1 июля, 2022, 19:45 — ИА Регнум. Неполитической назвал остановку «Северного потока» заместитель российского министра иностранных дел Александр Грушко, выступая 1 июля на международном клубе «Валдай».

Газовая турбина

Александр Грушко «Какое политическое объяснение, если все турбины, которые стоят на наших газопроводах, находятся под санкциями?»

Он добавил, что «Северный поток» не может работать в конечном итоге из-за западных санкций. И это европейцам, для которых газопровод критически важен, следовало бы учесть («пять раз подумать»), вводя антироссийские санкции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на десять дней в июле будут временно остановлены обе нитки «Северного потока», поскольку требуется провести профилактику.

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Насчёт турбин, о которых говорил Грушко, стоит отметить, что они подлежат периодическому ремонту на заводе-изготовителе, откуда они теперь не могут вернуться из-за западных санкций.