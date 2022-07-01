Красногорск, , 19:43 — REGNUM Проведение сезонных ярмарок в Подмосковье решено упростить. Об этом 1 июля сообщается на сайте правительства Московской области.

Ярмарка Администрация правительства Кемеровской области

Ожидается, что такие меры позволят увеличить количество ярмарок, что сделает продукты питания на территории региона более доступными.

«Теперь потенциальному организатору нужно подать заявление за 5 рабочих дней до предполагаемой даты проведения мероприятия. Если это заявление будет единственным, орган местного самоуправления может заключить с организатором договор на проведение ярмарки всего через 3 дня с момента регистрации заявления», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

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