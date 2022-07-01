1 июля 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что обе нитки газопровода «Северный поток» временно остановят для проведения ремонтных работ.

Анна Царькова, , 19:53 — REGNUM Обе нитки газопровода «Северный поток» временно остановят для проведения ремонтных работ, сообщили в компании Nord Stream AG. Временная остановка обеих ниток трубопровода «Северный поток» произойдет с 11 по 21 июля 2022 года.

«Северный поток» Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие восприняли новость о плановом ремонте с сарказмом, выразив пожелание, чтобы он продлился дольше запланированного.

«А там есть уточнение, по 21 июля какого года будет простой?» — с сарказмом поинтересовался М. Б.

«Да опять какие-нибудь турбины не вернут, или ещё что-то», — смеется Olga К.

«Там компрессор Сименс наверняка надо ремонтировать в Канаде. Ну которая санкции ввела. Эх, беда, беда…» — пишет Ю. К.

«Надо в процессе работ «поломки» обнаружить, а за новыми деталями Медведева отправить», — иронизирует Юлия.

«Наконец-то это начинается! Пора уже, осень не за горами…» — добавила Оксана.

«Думаю, наши не подведут и будут включать газ после обслуживания так же, как и горячую воду, — с задержкой на пару недель», — с юмором отметил Denis.

«Ну надо же дать попробовать партнёрам, как оно, на украинском транзите, как они хотели. Пусть кушают. Любой каприз за ваши деньги», — отметила Ольга.

«До зимы чинить — и точка», — шутит Галина К.

Европа мерзнет Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Там Украина у Словакии «покупала» газ, пусть немцы там же покупают…» — с сарказмом призвал один из участников обсуждения.

«Плановый ремонт может внезапно перейти во внеплановый. Бывает», — написал Viktor А.

«В этом году зима пришла в Европу летом», — смеется Семен.

«Откроется после поставки турбин, которые отдали немцам в ремонт по гарантии. Которые, в свою очередь, переправили их в Канаду», — пошутил Константин Р.

«На ремонт, профилактику и раньше закрывали, но об этом не говорили и это было некритично для покупателей газа, потому что хранилища заранее заполнялись. А тут они — то покупаю, то нет. Они сами не заполнили хранилища. Закрытия на ремонт и в договорах прописаны. Летом перед началом нового осенне-зимнего сезона всегда закрывали на профилактический ремонт. И Россия тут ни при чем, если орать начнут, что мы их без газа оставили совсем», — отметил. А О.

«Турбины не приехали, увы, не можем запустить. Но! Есть «Северный поток — 2». Хочешь газ? Стреляй себе в политическую промежность! О как», — смеется «Твой».

«Ну уж делать, так делать! Чтоб на совесть! К 8 марта!» — с сарказмом добавил Gothmog.

«Ещё надо октябрь, ноябрь, декабрь и январь профилактику провести. А то сейчас они и в лужах научились принимать ванны», — написала Пелагия З.

«Тщательнее ремонтируйте», — шутит 82 782.

«Могут и не успеть к концу месяца. Иногда ремонт бывает не плановый, долговременный, плавно переходящий в постоянный», — не без сарказма прокомментировала Ирина.

«Ну а что вы смеетесь? Ответственный подход к делу. Переживают за состояние оборудования! Опять же, я бы подольше сделал, конечно, а то разве за 10 дней можно качественно выполнить ремонт?! Такие дела с кондачка не решаются. Минимум месяц!» — пошутил один из комментирующих.

«Середина лета обещает быть занимательной», — отметила Mariya B.

«Я требую увеличить время обслуживания до 1 сентября!» — смеется Рустам.

«Я надеюсь, в эти дни в Европе будет очень жарко», — написала Ekaterina.

«Пусть пока потренируются. Перед зимой», — с юмором добавил Евгений Львович.

«Рано. Надо было к осени поближе. Или к зиме…» — подытожила Надежда.