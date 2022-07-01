Луганск, 1 июля, 2022, 19:31 — ИА Регнум. Российские войска и Народная милиция ЛНР освободили от украинских боевиков населённые пункты Приволье и Шипиловка, сообщил 1 июля официальный представитель военного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.

ИА REGNUM Мешки с трупами украинских боевиков

В ходе боёв за эти населённые пункты укронацисты понесли большие потери в живой силе и технике.

«Подразделения Народной милиции ЛНР совместно с союзными силами продолжают освобождать территорию Луганской Народной Республики от украинских оккупантов. Так, сегодня украинские националисты были изгнаны из населенных пунктов Приволье и Шипиловка. Противник понес крупные потери в живой силе и технике», — сообщает Телеграм-канал пресс-службы Народной милиции ЛНР.