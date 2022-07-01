Тюмень, 1 июля, 2022, 19:30 — ИА Регнум. В Тюменской области в результате дорожно-транспортного происшествия днём 1 июляя погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.

Пресс-служба ГИБДД по Тюменской области На месте трагедии

Трагическая авария произошла в селе Вагай. На перекрёстке улиц Первухина и Семакова столкнулись автобус «ПАЗ» и автомобиль «ВАЗ 21 102». Предварительно установлено, что автобус без пассажиров выезжал со второстепенной дороги, не пропустив «Ладу». В ДТП погибли 39-летний водитель автомобиля, который скончался на месте, и пассажир, скончавшийся в больнице. Обстоятельства трагедии выясняются.

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