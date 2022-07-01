Москва, 1 июля, 2022, 19:50 — ИА Регнум. Фэнтези-фильм «Три тысячи лет желаний» режиссёра Джорджа Миллера появится в российских кинотеатрах. Об этом 1 июля сообщил портал Film.ru со ссылкой на представителей кинокомпании «Вольга».

Кадр из трейлера Тильда Суинтон в фильме «Три тысячи лет желаний» режиссёра Джорджа Миллера

Так, премьера картины в российском прокате запланирована на 8 сентября 2022 года. Стоит отметить, что выход фильма в США состоится всего на неделю раньше — 31 августа 2022-го.

Напомним, лента «Три тысячи лет желаний» рассказывает об одинокой женщине, которая находит лампу с джинном, заключающим с ней выгодное пари. Главные роли в картине исполнили Тильда Суинтон и Идрис Эльба.