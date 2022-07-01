Милан, Италия, , 19:29 — REGNUM 4 июня правительство Италии, вероятно, примет решение о введении режима ЧП из-за засухи, заявил 1 июля губернатор североитальянского региона Ломбардия (Милан) Аттилио Фонтана.

Засуха misterfarmer

Такая мера позволит ввести контроль уровня потребления воды как для частного использования, так и в экономической деятельности (в том числе в сельском хозяйстве).

Как сообщалось ранее, проблема затронула в основном северные регионы Италии: уровень воды в реке По снизился на три метра, дно местами обнажено, в озере Маджоре за трое суток уровень воды снизился на метр. Количество осадков, выпавших в 2022 году, почти вдвое ниже нормы.

Фермеры и местные власти просят правительство страны о скорейшей поддержке. Ущерб только для сельского хозяйства страны оценивается в несколько миллиардов евро. Эксперты полагают, что по отдельным видам будет потеряно до трети урожая.