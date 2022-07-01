Милан, Италия, 1 июля, 2022, 19:27 — ИА Регнум. В настоящее время власти не рассматривают возможность ограничения частного использования воды, заявил 1 июля губернатор североитальянского региона Ломбардия (Милан) Аттилио Фонтана.

Steffen Schmitz Милан

Однако, если ситуация не изменится, то с учетом высокого уровня водных потерь из-за проблем с инфраструктурой может быть принято и такое решение, отметил он.

Как сообщалось ранее, проблема затронула в основном северные регионы Италии: уровень воды в реке По снизился на три метра, дно местами обнажено, в озере Маджоре за трое суток уровень воды снизился на метр. Количество осадков, выпавших в 2022 году, почти вдвое ниже нормы.

Фермеры и местные власти просят правительство страны о скорейшей поддержке. Ущерб только для сельского хозяйства страны оценивается в несколько миллиардов евро. Эксперты полагают, что по отдельным видам будет потеряно до трети урожая.