Прага, 1 июля, 2022, 19:26 — ИА Регнум. В Чехии многие университеты не допускают студентов из Российской Федерации и Белоруссии к обучению по так называемым стратегическим направлениям. Кроме того, их родственникам не дают визы в Чехию, сообщает издание hlidacipes.org.

Чехия

Как рассказали изданию в Центре поддержки иностранцев, несмотря на то, что большинство студентов из России и Белоруссии не поддерживают политику своих государств, они сталкиваются с пренебрежительным отношением к себе, пассивной агрессией, отказами в приеме на работу или в съёме жилья.

В Чешском техническом университете в Праге от студентов из России и Белоруссии требуют написать мотивационное письмо. На его основе будет приниматься решение о том, можно ли студенту продолжить обучение.

«Письмо может содержать, но необязательно, описание деятельности студента в помощи Украине, антивоенной позиции или другой деятельности, из-за которой студенту может угрожать опасность в случае возвращения на родину», — говорится в приказе ректора.

Как отмечает издание, многие студенты нервничают по поводу написания мотивационного письма и опасаются, что неправильные формулировки могут повлиять на их будущее в Чехии.