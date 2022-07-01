Москва, , 19:26 — REGNUM Киевский режим ставит решение политических задач выше военных. Об этом 1 июля заявил командир батальона Донецкой Народной Республики «Восток» Александр Ходаковский в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Из-за этого Украина зачастую отказывается отводить войска ради того, чтобы создавать видимость успеха. Но следствием этого становятся большие потери вооруженных сил Украины (ВСУ) в личном составе и технике, что истощает военный потенциал киевского режима.

«Политический аспект имеет большое значение для Киева. В угоду демонстрации удержания линии фронта Украина бросает на театр боевых действий одни из лучших своих подразделений», — сказал Ходаковский.

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