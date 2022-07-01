Краснотурьинск, Свердловская область, 1 июля, 2022, 19:24 — ИА Регнум. В Краснотурьинске Свердловской области женщина скончалась после гибели её новорождённой дочери. Об этом пишут СМИ.

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По данным издания «Вечерний Краснотурьинск», в ночь на 24 июня она родила ребёнка дома, а затем её госпитализировали с сепсисом. Полицейские обнаружили в квартире завёрнутый в тряпку труп младенца. А 27 июня женщина скончалась от послеродовых осложнений и сепсиса.

Обстоятельства произошедшего выясняются. По данным СМИ, у гражданки есть ещё двое детей.