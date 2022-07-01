Вологда, 1 июля, 2022, 19:24 — ИА Регнум. В Вологде перезахоронили останки воина Великой Отечественной войны Николая Александровича Котельникова, обнаруженные бойцами северодвинского поискового отряда «Эдельвейс» в Ленинградской области. Об этом в соцсетях сообщил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

https://t.me/Tsybulskiy_A В Вологде захоронили останки николая Котельникова

«Говорят, что во время Великой Отечественной наши солдаты считали опознавательные капсулы плохой приметой. По этой причине многие останки так и не удается опознать. В этот раз был найден знак-медальон. Бланк внутри оказался нестандартным — сделан из почтовой открытки, но полностью заполнен», — рассказал чиновник.

Вологодским властям удалось оперативно найти родственников солдата. Они попросили перезахоронить останки героя на его родине — в Вологде.

Как сообщало ИА REGNUM, в Волгограде скончалась 99-летняя участница Сталинградской битвы.