Потребительская корзина в Италии стала дороже на 8%
Рим, 1 июля, 2022, 19:23 — ИА Регнум. В июне 2022 года стоимость потребительской корзины в Италии выросла на 8,3% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года, сообщили 1 июля в национальной службе статистики.
Kārlis Dambrāns
Евро
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Это самый высокий показатель с 1986 года.
В потребительскую корзину итальянские статистики помимо продуктов включают также средства по уходу за телом и домом.
Как сообщалось ранее, общая годовая инфляция в Италии в июне 2022 года составила 8%, энергоносители подорожали на 48,7%.