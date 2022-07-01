Рим, 1 июля, 2022, 19:23 — ИА Регнум. В июне 2022 года стоимость потребительской корзины в Италии выросла на 8,3% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года, сообщили 1 июля в национальной службе статистики.

Kārlis Dambrāns Евро

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Это самый высокий показатель с 1986 года.

В потребительскую корзину итальянские статистики помимо продуктов включают также средства по уходу за телом и домом.

Как сообщалось ранее, общая годовая инфляция в Италии в июне 2022 года составила 8%, энергоносители подорожали на 48,7%.