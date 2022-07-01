Рим, 1 июля, 2022, 19:19 — ИА Регнум. В июне 2022 года цены на энергоносители в Италии выросли на 48,7% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года, сообщили 1 июля в национальной службе статистики.

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Эксперты отмечают, что темпы роста цен увеличиваются: в мае аналогичный показатель составлял 42,6%.

В частности, цена на бензин по данным за май за год выросла на 32,9%, по данным за июнь — на 39,9%.