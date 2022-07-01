Москва, 1 июля, 2022, 19:17 — ИА Регнум. Разгром сосредоточенной в Донбассе группировки вооруженных сил Украины существенно снизит военный потенциал киевского режима. Об этом 1 июля заявил командир батальона Донецкой Народной Республики «Восток» Александр Ходаковский в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

По его словам, в Донбассе сконцентрированы самые боеспособные части ВСУ. Если они будут выведены из игры, то новые части украинской армии, состоящие из мобилизованных граждан, будут намного менее боеспособны.

«На самые передовые участки боевых действий Украина бросает свои лучшие подразделения», — добавил Ходаковский.