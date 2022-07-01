Вашингтон, , 19:49 — REGNUM Руководители канала CW приняли решение о закрытии сериала «Том Свифт», являющегося спин-оффом «Нэнси Дрю». Об этом 1 июля сообщило издание Deadline.

Сериал «Том Свифт» Кадр из трейлера

Основной причиной закрытия шоу являются низкие рейтинги, существенно отличающиеся от показателей оригинального сериала. Примечательно, что о приостановке «Тома Свифта» стало известно ещё до окончания трансляции эпизодов проекта на телевидении.

Напомним, сериал «Том Свифт» рассказывает об успешном изобретателе, пытающемся найти своего пропавшего отца. Премьера первой серии шоу состоялась 31 мая 2022 года.

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