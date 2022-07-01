Вашингтон, 1 июля, 2022, 19:49 — ИА Регнум. Руководители канала CW приняли решение о закрытии сериала «Том Свифт», являющегося спин-оффом «Нэнси Дрю». Об этом 1 июля сообщило издание Deadline.

Кадр из трейлера Сериал «Том Свифт»

Основной причиной закрытия шоу являются низкие рейтинги, существенно отличающиеся от показателей оригинального сериала. Примечательно, что о приостановке «Тома Свифта» стало известно ещё до окончания трансляции эпизодов проекта на телевидении.

Напомним, сериал «Том Свифт» рассказывает об успешном изобретателе, пытающемся найти своего пропавшего отца. Премьера первой серии шоу состоялась 31 мая 2022 года.