Берлин, , 19:13 — REGNUM Правительство Германии утвердило на первое полугодие 2022 года экспортные военные поставки на Украину на сумму €562 млн, сообщает 1 июля министерство экономики ФРГ.

Германия Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Отмечено, что после этого Киев стал одним из крупнейших импортёров военной продукции ФРГ, уступив Нидерландам, заказавшим вооружений на €1,8 млрд.

Напомним, ранее Еврокомиссия предложила выделить Киеву новый транш экстренной финансовой помощи на €1 млрд в рамках первой части пакета МФП.

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