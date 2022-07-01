Берлин, 1 июля, 2022, 19:13 — ИА Регнум. Правительство Германии утвердило на первое полугодие 2022 года экспортные военные поставки на Украину на сумму €562 млн, сообщает 1 июля министерство экономики ФРГ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Германия

Отмечено, что после этого Киев стал одним из крупнейших импортёров военной продукции ФРГ, уступив Нидерландам, заказавшим вооружений на €1,8 млрд.

Напомним, ранее Еврокомиссия предложила выделить Киеву новый транш экстренной финансовой помощи на €1 млрд в рамках первой части пакета МФП.