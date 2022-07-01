Нижневартовск, Югра, , 19:12 — REGNUM Глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин инициировал проверку больницы-долгостроя в Нижневартовске. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения ЛДПР по ХМАО.

Строительство больницы в Нижневартовске Пресс-служба «Единой России» в ХМАО

Решение проверить финансовую сторону многолетнего возведения клинической больницы появилось после обращения депутата Госдумы РФ Евгения Маркова (ЛДПР) к главе Счётной палаты РФ во время семинара-совещания о повышении эффективности взаимодействия депутатов и контрольного органа в нижней палате российского парламента. Евгений Марков заявил, что региональные счётные палаты не хотят «вскрывать» проблемы и проводить проверки.

«Строительство объекта в столице Самотлора ведётся более десяти лет и вряд ли будет завершено в очередной установленный срок в текущем году», — отметил Марков.

Алексей Кудрин предложил разобраться и посмотреть, что не так со строительством важного для региона социального объекта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Югры обещали сдать летом 2022 года. В январе губернатор ХМАО Наталья Комарова лично занялась дефицитом кадров на знаменитом долгострое. Причём начальная стоимость строительства больницы в Нижневартовске составляла 4 млрд рублей. За 11 лет стоимость объекта, по оценкам специалистов, выросла до 27 млрд рублей.

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