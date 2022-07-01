Архангельск, , 19:11 — REGNUM В Архангельске стартовал автопробег в поддержку жителей ЛНР и ДНР. Участники мероприятия посетят воинские мемориалы в Архангельске, Северодвинске и Новодвинске, сообщает региональное правительство.

Автопробег в Архангельске dvinanews.ru

«Мы хотим выразить поддержку жителям Донбасса не только организовав сбор гуманитарной помощи, но и с помощью этой акции, в рамках которой отдаем дань уважения ветеранам военных конфликтов, — рассказал председатель Архангельской областной общественной благотворительной организации «Долг» Александр Лелетко. — Это второй организованный нами автопробег, в планах — провести такую акцию с посещением населенных пунктов во всей Архангельской области».

Как сообщало ИА REGNUM, из Архангельска в Донбасс отправили 31 вагон и шесть грузовиков помощи.