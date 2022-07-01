Москва, 1 июля, 2022, 19:04 — ИА Регнум. Поставки западных реактивных систем залпового огня (РСЗО) не смогут помешать продвижению российских войск в Донбассе и на Украине. Об этом 1 июля заявил командир батальона Донецкой Народной Республики «Восток» Александр Ходаковский в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Defenselink.mil РСЗО HIMARS

В то же время комбат признал, что западные РСЗО являются опасным оружием, которое способно вести огонь на дистанции выше заявленных западными странами при передачи этих комплексов Украине.

«Объективно оценивая ход тех процессов на линии боевых столкновений, это кардинально не повлияет на ситуацию. Но игнорировать этот тип вооружения нельзя. Украина способна нанести удар по территории России», — сказал Ходаковский.