Энгельс, Саратовская область, 1 июля, 2022, 19:49 — ИА Регнум. Возведение последнего проблемного дома в составе жилищно-строительного кооператива «Согласие» завершили в городе Энгельсе Саратовской области. Общая площадь здания, состоящего из двух секций на 119 квартир, превышает 6 тыс. кв. метров, сообщает 1 июля региональное министерство строительства и ЖКХ.

Иван Шилов ИА REGNUM Долгострой

По данным ведомства, дольщиками приобретена 81 квартира. Первоначального застройщика признали банкротом в 2015 году. В 2020 году было принято решение о продолжении строительства данного объекта. В итоге дом достраивал региональный фонд защиты прав дольщиков. Разрешение на ввод дома в эксплуатацию выдали 29 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, процедуру восстановления прав обманутых дольщиков нужно сделать более открытой и эффективной.

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