Осло, 1 июля 2022, 18:57 — REGNUM Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере прибыл с визитом в Киев и встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским.
Об этом сообщил 1 июля Зеленский в своем официальном Telegram-канале, снабдив сообщение совместными фото.
По данным норвежской телекомпании NRK, премьер-министр Норвегии пообещал выделит Украине 10 миллионов на «восстановление разрушенного».
Отмечено, что норвежский премьер прибыл в Киев после участия в саммите НАТО в Мадриде.
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