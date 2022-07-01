Осло, 1 июля, 2022, 18:57 — ИА Регнум. Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере прибыл с визитом в Киев и встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Зеленский

Об этом сообщил 1 июля Зеленский в своем официальном Telegram-канале, снабдив сообщение совместными фото.

По данным норвежской телекомпании NRK, премьер-министр Норвегии пообещал выделит Украине 10 миллионов на «восстановление разрушенного».

Отмечено, что норвежский премьер-министр прибыл в Киев после участия в саммите НАТО в Мадриде.