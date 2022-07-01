Бухарест, , 18:49 — REGNUM Представители Главного управления полиции и жандармерии Румынии приведены в состояние полной готовности после поступившего на универсальную телефонную линию «112» сообщения о якобы планирующемся террористическом акте на одной из центральных автозаправочных станций румынской столицы. Об этом 1 июля сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Пожар на заправке Цитата из к/ф «Невероятные приключения итальянцев в России». Реж. Эльдар Рязанов, Франко Проспери. 1973. СССР - Италия

По свидетельствам очевидцев, неизвестная женщина объявила о минировании нескольких емкостей со сжиженным газом и двух емкостей с бензином. При этом каких-либо конкретных требований она не выдвигает. Другой информации нет.

Напомним, в последнее время в Румынии участились случаи сообщения ложных данных о якобы заложенных в общественных помещениях взрывных устройствах. При этом, по данным независимых аналитиков, проблемы терроризма в стране практически не существует.

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