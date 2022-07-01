Курск, 1 июля, 2022, 18:47 — ИА Регнум. В Курской области завершено расследование уголовного дела по обвинению директора общества, обвиняемого в невыплате заработной платы. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

СУ СКР по ЯО Автобус

С 16 сентября 2021 года по 3 февраля 2022 года гендиректор общества с ограниченной ответственностью, осуществляющего деятельность в области регулярных внутригородских и пригородных пассажирских перевозок, не выплачивал зарплату сотрудникам. Задолженность составила более 300 тысяч рублей.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы». Расследование завершено, дело передали в суд.