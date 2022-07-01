Ростов-на-Дону, 1 июля, 2022, 18:46 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Ростов» намерен взять в аренду защитника столичного «Локомотива» Александра Сильянова. Об этом сообщает издание «РБ Спорт».

Fc-rostov. ru ФК «Ростов»

Согласно информации, которой владеет спортивный журнал, у жёлто-синих будет право выкупа игрока. Вопрос находится на стадии переговоров между клубами.

ИА REGNUM напоминает, что в сезоне 2021/22 защитник Сильянов на правах аренды провёл за «Ростов» 12 игр.