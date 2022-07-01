Казань, , 18:48 — REGNUM В столице Татарии с 1 по 4 июля пройдет кубок России по гребному спорту. Участие в соревновании примут более 350 спортсменов со всей страны, сообщает минспорта РТ.

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Четырехдневные соревнования состоятся в центре гребных видов спорта.

В рамках турнира отберут команды для участия в I Всероссийской спартакиаде по летним видам спорта, которая пройдет в августе. Она будет приближена к программе Олимпийских игр 2024 года, заявил министр спорта России Олег Матыцин.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Пензенской области до 2 июля проходит первенство России по плаванию на открытой воде.

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