Вашингтон, , 18:42 — REGNUM ФБР включило в список из десяти самых разыскиваемых лиц самопровозглашённую «Королеву криптографии» Ружу Игнатову — мошенницу из Болгарии, которая основала «криптовалюту» OneCoin. Об этом 1 июля сообщает журнал PC Gamer.

Мошенничество в сети Иван Шилов © ИА REGNUM

Как отмечает издание, ФБР использует этот список в случае, если считает, что общественность может помочь в поимке подозреваемого. В объявлении правоохранительная организация предположила, что пропавшая около пяти лет назад Игнатова может путешествовать по миру с вооружённой охраной или сообщниками. Она также отметила, что мошенница, вероятно, сделала пластическую операцию или изменила внешность иным образом.

Для справки: OneCoin, запущенная в 2014 году, по сути представляла собой финансовую пирамиду, в основе которой якобы лежала криптовалюта (в действительности проект реализовывался без использования блокчейн-технологии). В 2017 году должно было состояться мероприятие, посвящённое OneCoin, но Игнатова на нём не появилась. Позже выяснилось, что она скрытно покинула Болгарию.

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