Село Долгоруково, Липецкая область, , 18:42 — REGNUM В Липецкой области завершено расследование уголовного дела о превышении должностных полномочий бывшим главой администрации сельского поселения. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Поле Черкасский Андрей © ИА REGNUM

Глава администрации Свишенского сельсовета Долгоруковского муниципального района в июле 2019 года в нарушение требований действующего законодательства продал главе крестьянского хозяйства по заниженной цене земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения. В результате обвиняемый причинил бюджету сельского поселения значительный имущественный ущерб на сумму свыше 7 миллионов 329 тысяч рублей.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан и организаций и охраняемых законом интересов общества и государства, главой органа местного самоуправления, с причинением тяжких последствий».

Вину обвиняемый не признал, однако расследование завершено, и дело направили в суд.