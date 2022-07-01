Донецк, , 18:40 — REGNUM Вооруженные формирования Украины нанесли массированный артиллерийский удар по жилым кварталам Ясиноватой, сообщает 1 июля Штаб территориальной обороны ДНР.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

Под обстрел попали дома на пяти улицах этого населенного пункта.

В результате действий украинских террористов, погиб один мирный житель, ещё четверо были ранены.

«Берегите себя и родных, постарайтесь не выходить из дома без лишней надобности. Во время обстрела не покидайте убежище», — рекомендует местным жителям Штаб терО ДНР.

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