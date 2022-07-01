Донецк, 1 июля, 2022, 18:40 — ИА Регнум. Вооруженные формирования Украины нанесли массированный артиллерийский удар по жилым кварталам Ясиноватой, сообщает 1 июля Штаб территориальной обороны ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Под обстрел попали дома на пяти улицах этого населенного пункта.

В результате действий украинских террористов, погиб один мирный житель, ещё четверо были ранены.

«Берегите себя и родных, постарайтесь не выходить из дома без лишней надобности. Во время обстрела не покидайте убежище», — рекомендует местным жителям Штаб терО ДНР.