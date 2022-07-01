Москва, 1 июля, 2022, 18:45 — ИА Регнум. Использовать ручные радары, определяющие скорость движения автомобиля, теперь не придётся сотрудникам ГИБДД, говорится в обнародованном 1 июля заявлении официального представителя МВД РФ Ирины Волк.

Gibdd.ru Инспектор ГИБДД

В заявлении сказано, что российский министр внутренних дел Владимир Колокольцев «принял решение прекратить применение в повседневной деятельности подразделений Госавтоинспекции мобильных комплексов фотовидеофиксации, работающих в ручном режиме».

Он заявил в преддверии Дня образования ГИБДД, что в России очень существенно снизилась за последнее время аварийность, связанная с превышением скорости — в частности, благодаря развитию системы фотовидеофиксации нарушений.

По данным главы МВД, в России в общей сложности установлено 23,4 тысячи комплексов фотовидеофиксации на дорогах.