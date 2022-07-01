Москва, , 18:36 — REGNUM Город Лисичанск в Луганской Народной Республике (ЛНР) может быть освобожден от украинской оккупации в течение двух недель. Об этом 1 июля заявил командир батальона Донецкой Народной Республики «Восток» Александр Ходаковский в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

ЛНР Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Если не оперировать конкретными датами, то нужно говорить о ближайших двух неделях, когда мы закроем вопрос с Лисичанском, выровняв дугу и закрыв ещё один из котлов», — сказал Ходаковский.

Комбат добавил, что Россия продолжает применять тактику малых котлов. По его мнению, такой подход уже продемонстрировал свою эффективность.

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