Москва, 1 июля, 2022, 18:36 — ИА Регнум. Город Лисичанск в Луганской Народной Республике (ЛНР) может быть освобожден от украинской оккупации в течение двух недель. Об этом 1 июля заявил командир батальона Донецкой Народной Республики «Восток» Александр Ходаковский в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Ольга Шклярова ИА REGNUM ЛНР

«Если не оперировать конкретными датами, то нужно говорить о ближайших двух неделях, когда мы закроем вопрос с Лисичанском, выровняв дугу и закрыв ещё один из котлов», — сказал Ходаковский.

Комбат добавил, что Россия продолжает применять тактику малых котлов. По его мнению, такой подход уже продемонстрировал свою эффективность.