Грязи, Липецкая область, 1 июля, 2022, 18:33 — ИА Регнум. В Липецкой области суд вынес приговор 37-летнему иностранному гражданину, убившему на улице двух случайных прохожих. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Остановка

Вечером 6 ноября 2021 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения около остановки общественного транспорта поссорился с двумя жителями города Грязи и нанёс им колото-резаные ранения. От полученных травм мужчины 30 и 45 лет скончались на месте.

Обвиняемый покинул место происшествия и избавился от орудия убийства. Он попытался скрыться — выехать на попутном автомобиле в Москву, — но покинуть пределы региона ему не удалось. Его задержали в Лебедянском районе и доставили в следственный отдел для дачи показаний. На время предварительного следствия его заключили под стражу.

При допросе вину обвиняемый признал, подтвердив свои показания при их проверке следователем на месте происшествия. Суд назначил ему наказание в виде 16 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.