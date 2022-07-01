Оттава, , 18:34 — REGNUM Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выступил перед гражданами с призывом «вспомнить о таких важных ценностях, как уважение, надежда и доброта в честь национального Дня этой великой страны», сообщают 1 июля местные СМИ.

Джастин Трюдо Liberal.ca

Трюдо напомнил гражданам, что канадский флаг представляет собой нечто большее, чем просто символ, и олицетворяет надежду на лучшую жизнь.

Политик также напомнил о важности принятия разных национальностей в Канаде и подчеркнул, что все жители, вне зависимости от веры, места рождения, цвета кожи или языка, являются равноправными жителями страны.

Отметим, что в честь национального дня в Оттаве 1 июля пройдут не только праздничные мероприятия, но и протесты против коронавирусных ограничений.

Ранее полиции Канады потребовалось два дня, чтобы положить конец протесту дальнобойщиков, выступавших против принудительной вакцинации от коронавируса.

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