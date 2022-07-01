Москва, , 18:29 — REGNUM Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются отступать из города Лисичанск Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 1 июля заявил командир батальона Донецкой Народной Республики «Восток» Александр Ходаковский в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, кольцо российских войск вокруг Лисичанска сужается все сильнее. Отступать из этого населенного пункта ВСУ могут только с большими потерями через участок шириной всего 6 километров.

«ВСУ пытается выходить. Горлышко порядка 6 километров и простреливается очень хорошо. При выходе ВСУ несут потери», — сказал Ходаковский.

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