Москва, 1 июля 2022, 18:29 — REGNUM Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются отступать из города Лисичанск Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 1 июля заявил командир батальона Донецкой Народной Республики «Восток» Александр Ходаковский в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
По его словам, кольцо российских войск вокруг Лисичанска сужается все сильнее. Отступать из этого населенного пункта ВСУ могут только с большими потерями через участок шириной всего 6 километров.
«ВСУ пытается выходить. Горлышко порядка 6 километров и простреливается очень хорошо. При выходе ВСУ несут потери», — сказал Ходаковский.
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