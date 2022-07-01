Москва, 1 июля, 2022, 18:29 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются отступать из города Лисичанск Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 1 июля заявил командир батальона Донецкой Народной Республики «Восток» Александр Ходаковский в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

По его словам, кольцо российских войск вокруг Лисичанска сужается все сильнее. Отступать из этого населенного пункта ВСУ могут только с большими потерями через участок шириной всего 6 километров.

«ВСУ пытается выходить. Горлышко порядка 6 километров и простреливается очень хорошо. При выходе ВСУ несут потери», — сказал Ходаковский.