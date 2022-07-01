Магнитогорск, Челябинская область, 1 июля, 2022, 18:25 — ИА Регнум. В Челябинской области проводится проверка по факту конфликта в одном из детских лагерей Магнитогорска. Об этом сообщает областное управление СКР.

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Поводом для этого стали публикации СМИ. Из них следует, что 30 июня воспитательница якобы ударила девочку.

Проведение проверки взял на контроль глава областного управления СКР Пётр Решетников. Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Свердловской области врача-реаниматолога осудили за педофилию. Основанием стали фантазии девочек.