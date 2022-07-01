Анкара, 1 июля, 2022, 18:24 — ИА Регнум. Греции следует вести себя осторожнее, помня о прошлом, заявил 1 июля турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления в Университете национальной обороны в Стамбуле.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Реджеп Тайип Эрдоган

По его словам, Афины не учитывают процессы, происходящие сейчас в регионе.

«Заносчивой Греции следовало бы помнить уроки истории и учитывать процессы в регионе», — сказал Эрдоган.

Также турецкий президент заявил, что Турция уже вошла в число сильнейших военных держав.