Рассказово, Тамбовская область, , 18:23 — REGNUM В городе Рассказово следователи начали процессуальную проверку информации СМИ об отравлении выпускников школы и их родителей. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Кафе Серова Полина © ИА REGNUM

30 июня в интернете появилась информация о массовом обращении за медицинской​ помощью в Рассказовскую центральную районную больницу местных жителей с признаками острой кишечной инфекции. Заболевшие — выпускники школы № 4​ города Рассказово и их родители, которые 29 июня праздновали выпускной в кафе. По предварительным данным, в стационаре находятся 14 человек.

К проверке привлечены специалисты Роспотребнадзора, изъяты необходимые образцы для исследования.