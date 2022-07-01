В Тамбовской области проверяют информацию о массовом отравлении выпускников
Рассказово, Тамбовская область, 1 июля, 2022, 18:23 — ИА Регнум. В городе Рассказово следователи начали процессуальную проверку информации СМИ об отравлении выпускников школы и их родителей. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.
Серова Полина ИА REGNUM
Кафе
30 июня в интернете появилась информация о массовом обращении за медицинской помощью в Рассказовскую центральную районную больницу местных жителей с признаками острой кишечной инфекции. Заболевшие — выпускники школы № 4 города Рассказово и их родители, которые 29 июня праздновали выпускной в кафе. По предварительным данным, в стационаре находятся 14 человек.
К проверке привлечены специалисты Роспотребнадзора, изъяты необходимые образцы для исследования.