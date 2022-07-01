Гродно, Белоруссия, , 18:26 — REGNUM На базе основанного еще десять лет назад в Елабуге предприятия Минского тракторного завода в настоящее время создается единый сервисно-сбытовой центр белорусских машиностроительных предприятий. Об этом 1 июля на IX Форуме регионов России и Белоруссии заявил председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

На IX Форуме регионов России и Белоруссии Gossov. tatarstan.ru

Глава парламента Татарии подчеркнул, что республика вносит свою лепту в большую системную работу по развитию регионального аспекта российско-белорусских связей. Соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между правительствами Белоруссии и Татарии было подписано еще в 2004 году. За прошедшие годы на рынках республик удалось продвинуть продукцию татарских и белорусских предприятий, увеличить товарооборот, отметил Мухаметшин. По итогам 2021 года между Татарией и Белоруссией товарооборот превысил 850 млн долларов.

В настоящее время более 60% технопарка АПК в Татарии составляют белорусские сельхозмашины, зерноуборочные комбайны — 40%.

В рамках форума прошла торжественная церемония подписания соглашения о сотрудничестве между Минским областным Советом депутатов и Госсоветом РТ. В числе приоритетных направлений сотрудничества: социальная защита населения, научно-техническое развитие, расширение культурных связей и контактов между общественными объединениями граждан, охрана окружающей среды.

Ранее ИА REGNUM сообщало, расширение дипломатического представительства России в Белоруссии поспособствует развитию межрегионального сотрудничества стран.

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